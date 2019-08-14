Команда Дженнифер Лопес избила россиянку и ее парня в Санкт-Петербурге

Москвичка заявила, что она и ее парень забронировали номер в гостинице, а после заселения посетили ресторан, вернувшись в отель с наступлением темноты. На первом этаже находилась большая толпа людей с багажом, которая оказалась рабочей командой Дженнифер Лопес и состояла из уроженцев Африки и бразильцев. Девушка и ее спутник в вежливой форме поинтересовались у иностранцев, как они могут подняться наверх, но в ответ услышали грубые ругательства в свой адрес, а один чернокожий перегородил им дорогу к лифту, продолжая оскорблять и указывая пальцем на москвичей. После этого девушку ударили по лицу и возникла потасовка.Администрация отеля попросила ее не вызывать правоохранителей и предложила паре перебраться в другую гостиниц, пообещав возвратить деньги за снятый номер, но в итоге жители Москвы так и ничего не получили. Сейчас этой ситуацией разбираются журналисты, а пострадавшие намерены дать еще большую огласку произошедшему.