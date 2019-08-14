В Ростове-на-Дону фельдшер ударил пенсионерку ногой вместо оказания помощи
В Ростове-на-Дону случился скандальный эпизод с фельдшером и пенсионеркой. Медик прибыл по вызову и подошел к пожилой женщине, лежащей на земли, последняя начала его оскорблять, из-за чего тот ударил ее ногой вместо оказания помощи и уехал.
Инцидент произошел 13 августа и попал на видео. В самом центре Ростова-на-Дону прохожие заметили пенсионерку, лежащую на земле, и вызвали ей скорую. Прибывший на вызов фельдшер подошел к пожилой женщине и начал с ней общаться. Как сообщают свидетели происшествия, россиянка находилась в состоянии алкогольного опьянения, поэтому сразу начала оскорблять работника скорой. Также она отказалась от помощи и госпитализации.
После непродолжительного диалога фельдшер ударил пенсионерку ногой, собрал свои вещи и уехал. Этот инцидент вызвал бурную реакцию в социальных сетях. Пользователи отмечают, что даже из-за алкогольного опьянения пожилой женщины она не заслуживает подобного поведения со стороны медика. Позднее стало известно, что руководство скорой уже знает о случившемся и вскоре даст свою оценку этому эпизоду.
Также выяснилось, что на помощь пенсионерке приехала еще одна бригада. Им удалось посадить россиянку в салон своего авто, однако она продолжала отказываться от госпитализации. В один момент женщина даже начала бить ногами водителя и фельдшера, из-за чего те приняли решение отпустить ее.
Инцидент произошел 13 августа и попал на видео. В самом центре Ростова-на-Дону прохожие заметили пенсионерку, лежащую на земле, и вызвали ей скорую. Прибывший на вызов фельдшер подошел к пожилой женщине и начал с ней общаться. Как сообщают свидетели происшествия, россиянка находилась в состоянии алкогольного опьянения, поэтому сразу начала оскорблять работника скорой. Также она отказалась от помощи и госпитализации.
После непродолжительного диалога фельдшер ударил пенсионерку ногой, собрал свои вещи и уехал. Этот инцидент вызвал бурную реакцию в социальных сетях. Пользователи отмечают, что даже из-за алкогольного опьянения пожилой женщины она не заслуживает подобного поведения со стороны медика. Позднее стало известно, что руководство скорой уже знает о случившемся и вскоре даст свою оценку этому эпизоду.
Также выяснилось, что на помощь пенсионерке приехала еще одна бригада. Им удалось посадить россиянку в салон своего авто, однако она продолжала отказываться от госпитализации. В один момент женщина даже начала бить ногами водителя и фельдшера, из-за чего те приняли решение отпустить ее.
Происшествия
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:47