Названы способы привлечь деньги и благополучие в полнолуние 15 августа





Считается, что в полнолуние наступает момент максимальной концентрации лунной энергии, поэтому в такие моменты очень важно направить ее излишки в мирное русло. Более того, воспользоваться этой энергией можно и себе во благо. К примеру, чтобы привлечь деньги и общее благополучие, следует руководствоваться действенными энергетическими практиками и совершать ритуалы, которые направлены на привлечение неожиданного богатства.Одним из таких ритуалов считается способ с использованием кошелька. Кошелек или портмоне, которое человек носит с собой ежедневно, должен быть опустошен и выложен ночью на окно так, чтобы он освещался лунным светом. Этот ритуал следует проводить не только в полнолуние, но и за 2 ночи до него.Существует и еще одна довольно эффективная практика, которую следует совершать всего раз в год, а именно в первое полнолуние после своего дня рождения. Нужно записать желание, сохраняя при этом максимальную искренность и осознанность. Бытует мнение, что в течение года это желание непременно сбудется.