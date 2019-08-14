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Доступная версия SsangYong Actyon обзавелась турбированным двигателем

Южнокорейская компания SsangYong выпустила новую более бюджетную версию нового поколения популярного кроссовера Actyon. Главная отличительная особенность новой модификации заключается в том, что она обзавелась турбированным двигателем.
Доступная версия SsangYong Actyon обзавелась турбированным двигателем

Впервые кроссовер SsangYong Actyon нового поколения поступил в продажу в Южной Корее еще в феврале 2019 года. Но изначально машина предлагалась покупателям лишь с дизельной силовой установкой. Теперь же в линейке двигателей модели появилась турбированная бензиновая силовая установка с заметно более доступным ценником.

В новой версии SsangYong Actyon оснащен 170-сильным 1,5-литровым турбированным двигателем, который работает в паре с 6-ступенчатой «механикой» или 6-диапазонным «автоматом». На выбор покупателям также доступны полноприводная или переднеприводная компоновка кроссовера.

Остался в линейке и уже знакомый многим турбированный дизельный мотор с мощностью 136 лошадиных сил и 324 Нм максимального крутящего момента. Однако он проигрывает новинке в ценовой доступности. Версия с бензиновым надувным мотором обойдется покупателям от 1,215 миллиона рублей, что почти на 7,5% дешевле дизельной модификации модели.



 
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:38

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