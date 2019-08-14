В Комсомольске-на-Амуре медведь разрыл могилу и утащил покойника с кладбища





На этом кладбище медведей видели уже не один раз. Рядом с местом захоронений находится лес, а сама территория ограждена недостаточно, из-за чего хищник может с легкостью попасть на нее. Его привлекают свалка, расположенная поблизости, и запахи еды, оставляемой родственниками умерших на их могилах. Также из-за своего чуткого нюха зверь способен легко учуять тела людей, находящееся под землей.Сотрудники кладбища отметили, что медведи уже не один раз предпринимали попытки разрыть разные могилы, но в прошлом сторожи успевали спугнуть их. В этот раз хищник оказался расторопнее и сумел вырыть свежее захоронение и вытащить из него тело покойника. Его он утащил в лес, оставив возле могилы только отдельные части его одежды.Место осмотрели правоохранители с охотоведами и собаками, они подтвердили, что это дело рук медведя. В настоящий момент поиски тела человека продолжаются. Работников кладбища уже успели обвинить в том, что они не соблюдали нормы захоронения, однако представители организации опровергли эти сведения. Они заявили, что выполняли все необходимые для этого требования, а тела хоронились на глубине 1,5 метра.