Ученые: Диета с ограничением глюкозы снижает развитие рака





Научные сотрудники Техасского университета провели исследование на грызунах, посадив тех на кетодиету с очень низким уровнем сахара, после чего вводили им препарат от диабета, противодействующий реабсорбции глюкозы в крови.Кетодиета предполагает резкое снижение углеводов, которые меняют на более существенное количество жиров и умеренный объем белков. В результате организму приходится применять жиры как основной источник энергии, а углеводы перерабатываются в глюкозу. Итог этого опыта и других исследований американских ученых показал надежную корреляцию между плохой выживаемостью пациентов с плоскоклеточным раком и значительной концентрацией глюкозы в крови. Это свидетельствует о хорошей эффективности ограничения глюкозы во время ограничения глюкозы до ослабления распространения онкологии.