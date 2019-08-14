Эксперт раскрыл новые детали расследования инцидента с затонувшей АПЛ «Курск»

«Выводы моего расследования основываются на беспристрастных фактах», - подчеркивает Юрий Антипов. Эксперт при этом утверждает, что подлодка «Курск» была потоплена российской торпедой «Шквал».





По оценке эксперта, есть вероятность, что АПЛ «Курск» утонула после удара торпедного удара, а капитан субмарины пытался экстренной уводить судно от приближавшегося снаряда. Также Юрий Антипов обратил внимание на то, что стрельба торпедами «Шквал», вероятнее всего, проводилась как демонстративная акция, поскольку пуск этих ракет был запланирован на время показательных учений с участием представителей Китая.Эксперт подчеркивает, что к такому выводу он пришел, основываясь на характерной форме пробоины. Также он сетует, что положение механизмов люков затопленной субмарины осталось никем не замеченным. Антипов обратил внимание на то, что крышка люка над шахтами №1 и №2 обладает «сильной округлой деформацией», что могло быть вызвано только ее рассогласованием в работе с открытием люка первой ракетной шахты.Основываясь на этом, эксперт считает, что перед происшествием на «Курске» могла иметь место попытка активировать открытие ракетной шахты вследствие какой-либо конфликтной ситуации.