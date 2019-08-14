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Facebook помогает матерям преодолеть проблемы с грудным вскармливанием

Facebook может помочь матерям преодолеть проблемы с грудным вскармливанием. К таким выводам ученые Университета Джорджии пришли в результате нового исследования.

Исследователи обнаружили, что группы поддержки кормящих матерей в Facebook помогали именно афроамериканкам. Эксперты пришли к выводу, что поддержка является важным фактором в определении того, будет ли мать соответствовать целям грудного вскармливания. Социальное неравенство, которое может часто затрагивать афроамериканские общины, влияет на то, имеют ли женщины доступ к постоянным специалистам по дородовому и лактационному лечению. Эксперты заметили, что группы поддержки матерей в социальных сетях стали ценными источниками медицинской информации. Эти онлайн-пространства позволяют людям быстро и легко получить доступ к сообществам, которые разделяют схожие проблемы со здоровьем или имеют опыт и могут удовлетворить множество различных потребностей. Например, кормящие матери могут научиться определять, получает ли их ребенок достаточно молока.

Согласно опросу 300 матерей, которые активно участвовали в группах поддержки грудного вскармливания на Facebook, выяснилось, что в среднем женщины намеревались кормить грудью в течение 18 месяцев, что превышает общеамериканские показатели. Ученые считают, что взаимодействие с матерями, которые поощряли грудное вскармливание в общественных местах или кормление грудью после 12 месяцев, дало женщинам уверенность, а также привело к решению увеличить продолжительность времени для кормления грудью.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:19

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