Врачи рассказали, сколько меда можно съедать в течение дня





14 августа отмечается Медовый спас, а пасечники по традиции начинают сбор меда. В честь этой даты врачи ответили на самые популярные вопросы относительно этого продукта и развеяли несколько мифов относительно его свойств. Максимально число ложек этого лакомства в день не должно превышать две, а еще лучше съедать их это до обеда. Превышение этой нормы немедленно скажется на фигуре человека, так как данный продукт очень калорийный.Несмотря на то, что мед содержит антиоксиданты, витамины и фруктозу, его полезные свойства для человека переоценены, отмечают врачи. При выборе лакомства лучше отдавать предпочтение тому, что находится в сотах, ведь они являются гарантией качества, свежести и натуральности. Добавление продукта в чай при простуде является бесполезным, ведь при попадании в горячую воду он теряет все свои свойства. Врачи отметили, что миф сформировался из-за того, что в прошлом эта еда была одним из немногих лакомств, поэтому ее давали больным для поднятия настроения.Также нельзя совмещать мед с алкоголем, а регулярное употребление медовухи приведет к циррозу печени. Противопоказаний у продукта немного: ожирение и аллергия.