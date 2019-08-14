После контакта с инопланетянами Катя Лель лечит знакомых движением рук

С костюмером певицы произошла неприятная ситуация: она упала с велосипеда во время катания и повредила плечевой сустав. После этого женщины направили на операцию, где хотели вкрутить три винта, вставить искусственную капсулу и выполнить другие необходимые меры. В конечном счете врачи отменили операцию из-за вмешательства Кати Лель, которая, по ее словам, всего лишь провела руками возле ее плеча, употребив свою энергию, чем спасла подругу, за что та ей очень благодарна.Певица уверена, такой дар у нее возник после контакта с инопланетянами. Певица научилась читать мысли других людей, лечить энергетикой как чужих, так и своих близких. Однажды она помогла родному дяде, у которого защемило нерв, и «волшебные» руки Лель привели его в порядок.