АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Астрономы обнаружили 8 новых повторяющихся сигналов из глубокого…
EUR 73.41 USD 65.60
Курс валют на 14.08.2019

После контакта с инопланетянами Катя Лель лечит знакомых движением рук

Катя Лель помогла своей знакомой избежать серьезной хирургической операции. Она провела рукой у ее поврежденного плеча, и все благополучно решилось.
После контакта с инопланетянами Катя Лель лечит знакомых движением рук

С костюмером певицы произошла неприятная ситуация: она упала с велосипеда во время катания и повредила плечевой сустав. После этого женщины направили на операцию, где хотели вкрутить три винта, вставить искусственную капсулу и выполнить другие необходимые меры. В конечном счете врачи отменили операцию из-за вмешательства Кати Лель, которая, по ее словам, всего лишь провела руками возле ее плеча, употребив свою энергию, чем спасла подругу, за что та ей очень благодарна.

Певица уверена, такой дар у нее возник после контакта с инопланетянами. Певица научилась читать мысли других людей, лечить энергетикой как чужих, так и своих близких. Однажды она помогла родному дяде, у которого защемило нерв, и «волшебные» руки Лель привели его в порядок.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 07:32

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Украинский журналист пожаловался на хорошее отношение грузин к…
Врачи рассказали, сколько меда можно съедать в течение…
«Любила шампанское и бриллианты»: Александр Васильев рассказал об Алле…
Генная инженерия поможет предотвратить глобальный голод, вызванный изменением…
NASA выбирает место для посадки космического корабля на астероид…
Сергея Глушко раскритиковали из-за «голого»…
В Сети обнародовано фото располневшей Аллы…
После контакта с инопланетянами Катя Лель лечит знакомых движением…
Астрономы обнаружили 8 новых повторяющихся сигналов из глубокого…
СМИ узнали о связи Аллы Вербер и Владимира…
Дочь Кристины Орбакайте испортила матери…
Объяснена нетерпимость российских туристов при посадке…
Медики дали полезные советы будущим…
Баста, Алексей Ягудин, Иосиф Пригожин и Олег Газманов появятся в новом сезоне шоу…
Врачи выяснили, что тошнота может сигнализировать о развитии сахарного…
В рамках аукциона продадут репродукции работ…
Нейпропсихолог развенчала самые популярные мифы о…
Психолог рассказала, стоит ли размещать фото детей в социальных…
Дмитрий «Гоблин» Пучков переведет фильмы для…
Ford Mustang Gulf Heritage Edition получит 800-сильный…
Медики назвали натуральные альтернативы обезболивающих…
Кристина Асмус показала обнаженный снимок из…
В США создали пластырь, снижающий боль при…
Павел Деревянко трогательно поздравил с пятилетием младшую…
Школьный спортзал в Швеции будут отапливать теплом…
Ателье Novitec представило 790-сильную версию Ferrari 488…
Ученые из США назвали полезные свойства…
Анжелика Варум извинилась перед Леонидом Агутиным в студии Натальи…
Apple отказалась ремонтировать MacBook курящего…
Леонардо Ди Каприо стыдится своей роли в фильме «Кафе «Донс…
Ученые: Сало укрепляет иммунитет…
В Великобритании продан особняк, где умер Джордж…
Врач-ортопед рассказал о пользе ходьбы босиком для…
Анфиса Чехова ищет для себя щенка породы…
В России представили фитнес-браслет Honor Band…
Представитель Общества жителей блокадного Ленинграда осудила Бузову за провокационное…
Астронавт из Италии станет первым космическим…
Отдыхающая в США Лариса Долина примерила…
Медики считают, что простуду помогут вылечить простые…
Актёр Владимир Вдовиченков отмечает своё 48-летие с женой Еленой Лядовой возле…
Просмотреть все новости