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Астрономы обнаружили 8 новых повторяющихся сигналов из глубокого…
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Астрономы обнаружили 8 новых повторяющихся сигналов из глубокого космоса

Ученые обнаружили 8 новых повторяющихся сигналов из глубокого космоса. Астрономы описали произошедшее в новом выпуске научного журнала Astrophysical Journal.

В начале 2019 года только один из этих загадочных сигналов, FRB 121102, появлялся неоднократно. В январе ученые сообщили о втором повторении сигнала FRB 180814. Они обнаружены радиотелескопом Канадского эксперимента по картированию интенсивности водорода. Быстрые радиопередачи обнаруживаются чаще всего как пики в радиоданных, продолжительностью всего несколько миллисекунд. Но за это время они могут разряжать больше энергии, чем 500 миллионов Солнц. Большинство FRB обнаруживаются только один раз и не могут быть предсказаны, поэтому отследить их заранее действительно сложно. Ученые намерены определить, из какой части Вселенной они поступили, а также найти сходства и различия между повторяющимися FRB. Сигналы поступали серийно, а самая длинная пауза между составляла более 20 часов.

Первые два сигнала демонстрировали нисходящий дрейф частоты, причем каждая серия становилась последовательно ниже. Большинство из восьми новых ретрансляторов также продемонстрировали этот нисходящий сдвиг частоты. Это может быть ключом к пониманию того, где производятся сигналы. Ученые выяснили, что более высокие частоты указывают на дальнее расстояние. Доказано, что повторяющиеся FRB исходят из экстремальных условий.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:23

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