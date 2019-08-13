Ателье Novitec представило 790-сильную версию Ferrari 488 Pista
Специалисты немецкого тюнинг-ателье Novitec создали для итальянского суперкара Ferrari 488 Pista специальный аэродинамический обвес из углеродного волокна. Кроме того, был установлен более мощный движок, а также пневматическая подвеска.
Как известно, в компании для своих проектов предпочитают транспортные средства итальянской Ferrari. На этот раз модернизация коснулась суперкара 488 Pista, который обзавелся новым аэродинамическим обвесом, обладающим максимальной эффективностью, отметили разработчики. Спереди появился спойлер, расширяющий бампер и снижающий аэродинамический подъем.
Что касается технических характеристик этого автомобиля, то он в итоге получил 3,9-литровый двигатель на 790 лошадиных сил. Благодаря новой силовой установке время разгона с 0 до 100 км/час снизилось до 2,6 секунд, а максимальная скорость теперь немного превышает показатель в 340 км/час.
Как известно, в компании для своих проектов предпочитают транспортные средства итальянской Ferrari. На этот раз модернизация коснулась суперкара 488 Pista, который обзавелся новым аэродинамическим обвесом, обладающим максимальной эффективностью, отметили разработчики. Спереди появился спойлер, расширяющий бампер и снижающий аэродинамический подъем.
Что касается технических характеристик этого автомобиля, то он в итоге получил 3,9-литровый двигатель на 790 лошадиных сил. Благодаря новой силовой установке время разгона с 0 до 100 км/час снизилось до 2,6 секунд, а максимальная скорость теперь немного превышает показатель в 340 км/час.
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Добавил: Русанов Руслан Вчера, 20:24