АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые узнали, почему люди по-разному реагируют на…
EUR 73.41 USD 65.60
Курс валют на 14.08.2019

Ателье Novitec представило 790-сильную версию Ferrari 488 Pista

Специалисты немецкого тюнинг-ателье Novitec создали для итальянского суперкара Ferrari 488 Pista специальный аэродинамический обвес из углеродного волокна. Кроме того, был установлен более мощный движок, а также пневматическая подвеска.

Как известно, в компании для своих проектов предпочитают транспортные средства итальянской Ferrari. На этот раз модернизация коснулась суперкара 488 Pista, который обзавелся новым аэродинамическим обвесом, обладающим максимальной эффективностью, отметили разработчики. Спереди появился спойлер, расширяющий бампер и снижающий аэродинамический подъем.

Что касается технических характеристик этого автомобиля, то он в итоге получил 3,9-литровый двигатель на 790 лошадиных сил. Благодаря новой силовой установке время разгона с 0 до 100 км/час снизилось до 2,6 секунд, а максимальная скорость теперь немного превышает показатель в 340 км/час.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Русанов Руслан Вчера, 20:24

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Психолог рассказала, стоит ли размещать фото детей в социальных…
Дмитрий «Гоблин» Пучков переведет фильмы для…
Ford Mustang Gulf Heritage Edition получит 800-сильный…
Медики назвали натуральные альтернативы обезболивающих…
Кристина Асмус показала обнаженный снимок из…
В США создали пластырь, снижающий боль при…
Павел Деревянко трогательно поздравил с пятилетием младшую…
Школьный спортзал в Швеции будут отапливать теплом…
Ателье Novitec представило 790-сильную версию Ferrari 488…
Ученые из США назвали полезные свойства…
Анжелика Варум извинилась перед Леонидом Агутиным в студии Натальи…
Apple отказалась ремонтировать MacBook курящего…
Леонардо Ди Каприо стыдится своей роли в фильме «Кафе «Донс…
Ученые: Сало укрепляет иммунитет…
В Великобритании продан особняк, где умер Джордж…
Врач-ортопед рассказал о пользе ходьбы босиком для…
Анфиса Чехова ищет для себя щенка породы…
В России представили фитнес-браслет Honor Band…
Представитель Общества жителей блокадного Ленинграда осудила Бузову за провокационное…
Астронавт из Италии станет первым космическим…
Отдыхающая в США Лариса Долина примерила…
Медики считают, что простуду помогут вылечить простые…
Актёр Владимир Вдовиченков отмечает своё 48-летие с женой Еленой Лядовой возле…
Сергей Собянин увеличил размер премии молодым ученым на 500 тысяч…
Эксперты назвали самых популярных российских рэперов в 2019…
Медики рассказали о появлении в России опасных тропических…
Анжелика Варум беспокоится из-за размера пенсии и планирует открыть свой…
Ученые: Тыква способна вызывать процесс…
Эвелину Бледанс на отдыхе в Турции покусали неизвестные подводные…
Михаил Богданов встретился с экс-президентом Ботсваны Фестусом…
Родители Юлии Началовой надеются установить памятник Юлии Началовой при помощи…
Техника Apple может диагностировать болезнь…
Walt Disney снимет продолжение фильма…
У мужчины из Нью-Йорка выявили окостенение полового…
Бывшая пассия Ильи Яббарова Рита Ларченко раскрыла подробности своего сетевого…
Changan представила роскошный салон нового Changan…
Надежда Ангарская опровергла слухи о синдроме Дауна у ее…
«Лаборатория Касперского» обнаружила опасные атаки хакеров на организации…
Облаченная в нижнее белье Светлана Лобода похвасталась…
Вышел гибридный кроссовер Lincoln Aviator с 501-й…
Просмотреть все новости