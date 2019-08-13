Apple отказалась ремонтировать MacBook курящего владельца





Веб-разработчик Даниэль Хендрик пожаловался на политику Apple. Он пришел в сервисный центр компании вместе с 3 MacBook. Два из них требовали замену клавиатуры по программе Keyboard Service Program, а еще один ремонта согласно AppleCare+. Мужчина сдал свою технику, но вскоре получил неожиданный ответ.Представители центра Apple заявили, что не могут отремонтировать эти MacBook. Изначально они заявили, что проблема в его регулярном курении. Работники отметили, что не могут гарантировать, что неполадки в ноутбуках не вызваны вредной привычкой владельца. Веб-дизайнер настоял на том, что его случаи полностью подпадают под указанные программы и поэтому не имеет значения, почему случились проблемы.После этого сотрудники заявили, что не могут заниматься ремонтом MacBook, так как устройства способны навредить здоровью специалистов. В этом вопросе они сослались на политику компании и законы Управления по охране труда США. При этом мужчину вынудили подписать документ, говорящий, что он не имеет к сервисному центру никаких претензий, а до тех пор технику ему не возвращали. Пострадавший заявил, что Apple занимается обманом клиентов и собирается отстаивать свои права.