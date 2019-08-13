Павел Деревянко трогательно поздравил с пятилетием младшую дочь

Павел Деревянко имеет двух дочерей, которых родила Дарья Мясищева. Артист не живет с семьей, но часто видится с наследниками, а также показывает детей публике в социальных сетях. Накануне в Instagram появилась поздравительная запись, посвященная пятилетней Александре. Артист пожелал младшей дочери вырасти большой и свободной. На опубликованном снимке запечатлены оба ребенка звезды.В комментариях многочисленные поклонники актера присоединились к поздравлениям. Свои пожелания оставили коллеги Деревянко, в частности Виталий Гогунский, Натали Роше и другие. В подписи к посту артист сослался на аккаунт своей избранницы Дарьи Мясищевой, которая ведет бизнес-страницу.