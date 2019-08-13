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Анжелика Варум извинилась перед Леонидом Агутиным в студии Натальи Синдеевой

Анжелика Варум публично извинилась перед Леонидом Агутиным за обнародование некоторых моментов личной жизни. Сделала она это в студии программы «Синдеева».
Анжелика Варум извинилась перед Леонидом Агутиным в студии Натальи Синдеевой

Пара музыкантов живут совместным браком 22 года, зная друг о друге многое. Как призналась в эфире передачи Варум, иногда она напоминает Агутину о некоторых вещах, поэтому шутя именует себя второй матерью артиста. Певица призналась, что у нее возникает стресс, когда ее супруг отправляется на гастроли, так как волнуется за его здоровье.

Разговаривая с ведущей Натальей Синдеевой, Анжелика Варум заявила, что в такие мгновения чувствует себя контроллером мужа. Часто она интересуется у того, не ходит ли он голодным в других городах, так как «мне все это потом разгребать». Кроме того, звездная жена напоминает Леониду Агутину, во сколько ему ложиться спать, и какие лекарства принимать при простуде. К примеру, она проверяет наличие стеклянной бутылки с водой, которую после можно применять в случае надобности как грелку.

Под конец передачи Варум подумала, что могла сказать лишнее о личной жизни мужа, и попросила у того извинения. «Леня, прости», - сказала она на камеру.



 
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Добавил: Ложников Никита Вчера, 20:07

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