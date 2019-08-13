Леонардо Ди Каприо стыдится своей роли в фильме «Кафе «Донс Плам»





Как сообщает издание New York Post, актёры заявили, что не хотели бы, чтобы зрители когда-либо увидели «Кафе «Донс Плам». Продюсер фильма Бен Уитли признает, что картина изначально была провальной из-за некачественной работы съемочной группы.Малобюджетная драма была снята за шесть дней в 1995 году. 21-летний Ди Каприо и 20-летний Тоби Магуайер сыграли роли двух парней, приходивших каждую субботу в закусочную Лос-Анджелеса с новыми девушками. Изначально съемочная группа планировала повторить успех комедии «Клерки» (1994) Кевина Смита, получившую главную награду Каннского кинофестиваля ― «Золотую пальмовую ветвь». Однако фильм получился чрезмерно пошлым и непристойным, что и стало причиной судового запрета её показа в США и Канаде в 1998 году.