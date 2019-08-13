Леонардо Ди Каприо стыдится своей роли в фильме «Кафе «Донс Плам»
Американские актёры Леонардо Ди Каприо и Тоби Магуайер заявили, что стыдятся своих ролей в фильме «Кафе «Донс Плам». Чёрно-белая кинокартина 90-х из-за непристойного содержания запрещена решением суда для показа в США и Канаде.
Как сообщает издание New York Post, актёры заявили, что не хотели бы, чтобы зрители когда-либо увидели «Кафе «Донс Плам». Продюсер фильма Бен Уитли признает, что картина изначально была провальной из-за некачественной работы съемочной группы.
Малобюджетная драма была снята за шесть дней в 1995 году. 21-летний Ди Каприо и 20-летний Тоби Магуайер сыграли роли двух парней, приходивших каждую субботу в закусочную Лос-Анджелеса с новыми девушками. Изначально съемочная группа планировала повторить успех комедии «Клерки» (1994) Кевина Смита, получившую главную награду Каннского кинофестиваля ― «Золотую пальмовую ветвь». Однако фильм получился чрезмерно пошлым и непристойным, что и стало причиной судового запрета её показа в США и Канаде в 1998 году.
Как сообщает издание New York Post, актёры заявили, что не хотели бы, чтобы зрители когда-либо увидели «Кафе «Донс Плам». Продюсер фильма Бен Уитли признает, что картина изначально была провальной из-за некачественной работы съемочной группы.
Малобюджетная драма была снята за шесть дней в 1995 году. 21-летний Ди Каприо и 20-летний Тоби Магуайер сыграли роли двух парней, приходивших каждую субботу в закусочную Лос-Анджелеса с новыми девушками. Изначально съемочная группа планировала повторить успех комедии «Клерки» (1994) Кевина Смита, получившую главную награду Каннского кинофестиваля ― «Золотую пальмовую ветвь». Однако фильм получился чрезмерно пошлым и непристойным, что и стало причиной судового запрета её показа в США и Канаде в 1998 году.
Культура
Добавил: Сеник Анна Вчера, 19:55