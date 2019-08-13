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Ученые: Сало укрепляет иммунитет человека

Ученые провели изучение состава сала и пришли к выводу, что оно укрепляет иммунитет человека. Такое воздействие на организм данный продукт имеет из-за большого содержания в нем витаминов B12 и C.

О полезных свойствах сала было известно уже давно, однако ученые решили получить научный ответ на данный вопрос. Для этого они внимательно изучили состав этой пищи и установили, что в ней содержится множество витаминов, но больше всего B12 и C. Также в его составе находится много железа, марганца и селена. Последний крайне полезен для иммунитета человека и серьезно его укрепляет. Селен также содержится в орехах, овсяной каше и гречневой крупе.

Ученые рассказали о том, что многие люди неправильно употребляют сало, чем значительно уменьшают его полезные для укрепления иммунитета свойства. Эту пищу лучше есть в измельченном виде вместе с гвоздикой, корнем имбиря и корицей.

При этом не стоит забывать о том, что сало имеет немало противопоказаний. Этот продукт является достаточно сытным и содержит в себе много жиров и углеводов, поэтому может негативно сказаться на весе человека. Также этот продукт относится к жирной пище, поэтому не всегда будет полезен для пищеварения. У некоторых людей даже встречается аллергия на данную пищу. Обычно она связана с определенным веществом или элементом, находящимся в его составе.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Вчера, 19:52

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