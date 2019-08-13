Школьный спортзал в Швеции будут отапливать теплом крематория
Спортзал в одной из шведских школ в городе Вестанформ будет отапливаться с помощью крематория. Как стало известно, учебное заведение находится под попечительством церковного прихода.
По информации представителя церкви, использование тепла от крематория не несёт в себе каких-либо проблем этического характера. Многие жители города начали задаваться вопросами, однако после объяснений со стороны представителей церковного прихода им все стало понятно, заявляет руководитель по хозяйственным вопросам Йунас Хёгберг.
Стоит отметить, что при кремации наблюдается выделение газа, который до попадания в атмосферу проходит через предварительно охлаждающийся фильтр. Как раз в эти мгновения и происходит выделение тепла, которое можно использовать для обогрева.
По информации представителя церкви, использование тепла от крематория не несёт в себе каких-либо проблем этического характера. Многие жители города начали задаваться вопросами, однако после объяснений со стороны представителей церковного прихода им все стало понятно, заявляет руководитель по хозяйственным вопросам Йунас Хёгберг.
Стоит отметить, что при кремации наблюдается выделение газа, который до попадания в атмосферу проходит через предварительно охлаждающийся фильтр. Как раз в эти мгновения и происходит выделение тепла, которое можно использовать для обогрева.
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Добавил: Русанов Руслан Вчера, 20:30