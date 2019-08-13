В Великобритании продан особняк, где умер Джордж Майкл
Особняк певца Джорджа Майкла в Великобритании был продан, несмотря на пытавшуюся помешать этому петицию. Поклонники артиста намеревались сделать в доме музей, посвященный звезде.
Петицию против продажи дома Джорджа Майкла успели подписать свыше 2,5 тысячи человек, но их просьбы остались без внимания, недавно объект недвижимости оказался продан. Поклонники до последнего боролись за особняк в графстве Оксфордшир, поскольку именно здесь скончался певец. Его похоронили в Лондоне спустя три месяца, но на самом деле артист любил уединение в своем доме в небольшом городе. Фанаты планировали превратить здание в музей, но родственники артиста распорядились иначе.
Как передает Mirror, в социальных сетях фанаты сокрушаются, что для них певец умер еще раз, а некоторые заявляли, что в том доме оставалась душа Майкла. Тем не менее, новый владелец пообещал тщательно заботиться о наследстве.
Петицию против продажи дома Джорджа Майкла успели подписать свыше 2,5 тысячи человек, но их просьбы остались без внимания, недавно объект недвижимости оказался продан. Поклонники до последнего боролись за особняк в графстве Оксфордшир, поскольку именно здесь скончался певец. Его похоронили в Лондоне спустя три месяца, но на самом деле артист любил уединение в своем доме в небольшом городе. Фанаты планировали превратить здание в музей, но родственники артиста распорядились иначе.
Как передает Mirror, в социальных сетях фанаты сокрушаются, что для них певец умер еще раз, а некоторые заявляли, что в том доме оставалась душа Майкла. Тем не менее, новый владелец пообещал тщательно заботиться о наследстве.