Ученые из США назвали полезные свойства шиповника





Научные сотрудники Университета Северной Каролины (США) провели исследование по влиянию шиповника на человеческий организм и в итоге им удалось обнаружить несколько положительных свойств растения. Оно обогащает необходимым для здоровья витамином C, а также заметно снижает риск возникновения рака молочной железы и предотвращает перемещению зловредных клеток после первого приема. Полезность препарата пропорционально увеличивалась росту концентрации экстракта.Ученые намерены внести экстракт шиповника в перечень рекомендуемых полезных добавок. Улучшит здоровье, в том числе, и чай из этого растения. Например, повысит иммунитет и добавит витаминов.