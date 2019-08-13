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Ученые из США назвали полезные свойства шиповника

Стали известны лечебные свойства экстракта шиповника. Это вещество способно уменьшать риск появления рака молочной железы у женщин.

Научные сотрудники Университета Северной Каролины (США) провели исследование по влиянию шиповника на человеческий организм и в итоге им удалось обнаружить несколько положительных свойств растения. Оно обогащает необходимым для здоровья витамином C, а также заметно снижает риск возникновения рака молочной железы и предотвращает перемещению зловредных клеток после первого приема. Полезность препарата пропорционально увеличивалась росту концентрации экстракта.

Ученые намерены внести экстракт шиповника в перечень рекомендуемых полезных добавок. Улучшит здоровье, в том числе, и чай из этого растения. Например, повысит иммунитет и добавит витаминов.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Вчера, 20:15

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