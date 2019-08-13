Врач-ортопед рассказал о пользе ходьбы босиком для детей





Врач-ортопед советует родителям давать своим детям гулять босиком, причем выбирать для этого нужно шероховатые поверхности, безопасные для кожи ребенка. Под такое описание подходит трава, земля и песок. Также это касается домашних условий, однако слишком твердый пол может негативно сказаться на здоровье стопы. Такая практика поможет ребенку не только в вопросе развития двигательного аппарата, но и в улучшении координации движений и ориентации в пространстве, так как он будет вынужден следить за тем, куда наступает его нога.При выборе обуви для детей врач-ортопед советует придерживаться трех простых критериев: комфорта, легкости и высокой деформации. Такие качества не только позволят ноге находится в комфортных условиях, но и также увеличат взаимодействие ребенка с окружающей средой. От жестких и тяжелых вариантов лучше сразу отказываться.Также итальянский специалист отметил, что обувь в детском возрасте практически никак не влияет на здоровье спины. Поэтому в случае появления соответствующего дискомфорта или боли, необходимо сразу отправляться к хирургу, а не к ортопеду. В противном случае здоровье ребенка окажется под угрозой.