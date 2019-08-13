Представитель Общества жителей блокадного Ленинграда осудила Бузову за провокационное высказывание
Российская певица и бывшая участница проекта «Дом-2» Ольга Бузова оказалась в центре очередного скандала. В этот раз звезду осудила за провокационное высказывание представитель Общества жителей блокадного Ленинграда.
Недавно Ольга Бузова на своей страннице в Instagram разместила видео, где она облизывает тарелку и смеется. В его конце знаменитость заявляет: «Ну вкусно мне! Я – блокадница». Подобные слова не понравились практически всем подписчикам звезды. Они назвали подобное поведение невоспитанным и откровенно провокационным. Поклонники даже советовали бывшей участнице проекта «Дом-2» удалить опубликованное видео. Сама артистка никак не отреагировала на критику, а запись продолжает находиться на ее странице в Instagram.
Эту ситуацию прокомментировали даже в Обществе жителей блокадного Ленинграда Калининского района Санкт-Петербурга. Его представитель Жанна Киселева назвала Ольгу Бузову «никчемной актрисой и совершенно никчемным человеком». Женщина отметила, что знаменитость не только имеет плохие манеры и воспитание, но даже не знает истории собственной страны. По мнению россиянки, такие высказывания звезды являются оскорбительными для всех блокадников, которые были вынуждены не просто облизывать тарелки, а собирать каждую крошку хлеба, сообщает издание nation-news.ru.
Недавно Ольга Бузова на своей страннице в Instagram разместила видео, где она облизывает тарелку и смеется. В его конце знаменитость заявляет: «Ну вкусно мне! Я – блокадница». Подобные слова не понравились практически всем подписчикам звезды. Они назвали подобное поведение невоспитанным и откровенно провокационным. Поклонники даже советовали бывшей участнице проекта «Дом-2» удалить опубликованное видео. Сама артистка никак не отреагировала на критику, а запись продолжает находиться на ее странице в Instagram.
Эту ситуацию прокомментировали даже в Обществе жителей блокадного Ленинграда Калининского района Санкт-Петербурга. Его представитель Жанна Киселева назвала Ольгу Бузову «никчемной актрисой и совершенно никчемным человеком». Женщина отметила, что знаменитость не только имеет плохие манеры и воспитание, но даже не знает истории собственной страны. По мнению россиянки, такие высказывания звезды являются оскорбительными для всех блокадников, которые были вынуждены не просто облизывать тарелки, а собирать каждую крошку хлеба, сообщает издание nation-news.ru.