В России представили фитнес-браслет Honor Band 5

Обладателей браслета порадуют многие детали, в частности дисплей. Он отличается яркостью и расходует энергию, лишь когда пользователь поднимет руку, чтобы посмотреть на него. True Color защищен изогнутым стеклом 2,5D, он устойчив к повреждениям. Honor Band 5 работает на экономичном стандарте связи Bluetooth 4.2. По словам аналитиков, достаточно заряжать аппарат раз в 20 дней, если не пользоваться ежеминутно мониторингом пульса и сна.Фитнес-браслет в автоматическом режиме способен подсчитывать шаги, пройденную дистанцию, «убитые» калории, включая при занятиях физкультурой в воде. Его еще одной особенностью является распознавание нескольких главных стилей плавания и подсчитывание значения показателя эффективности в плавании SWOLF. Надев Honor Band 5, можно спокойно погружаться на глубину до 50 метров, не боясь поломки устройства.