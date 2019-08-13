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Сергей Собянин увеличил размер премии молодым ученым на 500 тысяч рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин увеличил размер премии для молодых ученых на 500 тысяч рублей или на треть. Теперь ее размер составляет 2 млн рублей, на нее могут претендовать исследователи в возрасте до 36 лет, но в случае с докторами наук ограничение составляет 40 лет.
Сергей Собянин увеличил размер премии молодым ученым на 500 тысяч рублей

Соответствующий документ был обнародован на официальном сайте мэра Москвы. Согласно опубликованному тексту, в соответствующем постановлении цифра «1 500 000 рублей» должна быть заменена на «2 000 000 рублей». Такие правки прошли согласование и были приняты президиумом правительства столицы РФ. Также в 2018 году вносились другие изменения в это постановление, снимающие ограничение на число выдвигаемых кандидатур от одной организации. До этого таких заявок могло быть не больше трех, сообщает argumenti.ru.

Напомним, премия Правительства Москвы для молодых ученых была введена в 2013 году. Тогда ее размер составлял 1,5 млн рублей. Обладателями награды могут стать как индивидуальные ученые, так и коллективы. В последнем случае деньги будут разделены поровну среди всех победителей. Всего за 6 лет было подано почти 3 тысячи заявок на данную премию, а присудили ее лишь 267 исследователям. В 2018 году число ежегодных наград увеличили с 33 до 50.



 
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Общество
Добавил: Костычев Богдан Вчера, 18:51

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