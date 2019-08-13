Эксперты назвали самых популярных российских рэперов в 2019 году
Эксперты составили рейтинг наиболее популярных российских рэперов. Согласно списку Forbes, среди успешных знаменитостей оказались семь представителей данного жанра.
Согласно опросу издания argumenti.ru, в котором участвовали россияне в возрасте 18-25 лет, популярными и запоминающимися оказались Оксимирон, Скриптонит, ЛСП, Хаски и Big baby tape. Рэпер Василий Вакуленко занял первое место по версии Forbes, имея доход в 7 миллионов долларов и 3,2 миллиона подписчиков в Instagram. Тимати имеет рекордное количество фолловеров в социальной сети в количестве 14,1 миллиона человек, но имеет около 3,4 миллиона долларов дохода. Тройку лидеров замыкает Элджей с результатом в 1,5 миллиона долларов.
Эксперты также считают популярными и успешными рэперов Мот, Feduk, Face и Oxxxymiron. Несмотря на редкий выпуск песен, последний остается интересным для фанатов благодаря смыслу текстов.
Согласно опросу издания argumenti.ru, в котором участвовали россияне в возрасте 18-25 лет, популярными и запоминающимися оказались Оксимирон, Скриптонит, ЛСП, Хаски и Big baby tape. Рэпер Василий Вакуленко занял первое место по версии Forbes, имея доход в 7 миллионов долларов и 3,2 миллиона подписчиков в Instagram. Тимати имеет рекордное количество фолловеров в социальной сети в количестве 14,1 миллиона человек, но имеет около 3,4 миллиона долларов дохода. Тройку лидеров замыкает Элджей с результатом в 1,5 миллиона долларов.
Эксперты также считают популярными и успешными рэперов Мот, Feduk, Face и Oxxxymiron. Несмотря на редкий выпуск песен, последний остается интересным для фанатов благодаря смыслу текстов.