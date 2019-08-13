Анжелика Варум беспокоится из-за размера пенсии и планирует открыть свой бизнес
Певица Анжелика Варум рассказала о размере своей пенсии и планах начать собственный бизнес. Звезда обеспокоена своим будущим, о чем сообщила поклонникам в новом интервью.
Анжелика Варум в свои 50 лет начала все больше размышлять о размере положенной ей пенсии, а также о том, как она будет проводить старость. На данный момент звезда не имеет намерения уходить со сцены, пользуясь популярностью. Исполнительница признает, что в какой-то момент больше не сможет разъезжать с гастролями по многим городам. В соцсетях звезда попросила помощников подсчитать размер ее будущих пенсионных выплат и была удивлена, узнав о небольшой сумме. В итоге артистка начала думать о бизнесе, способным обеспечить ей безбедную старость.
Как передает “Слово и Дело”, троюродный брат Варум давно занят винным бизнесом, чем заинтересовалась и артистка. В частности, певица разбирается в спиртных напитках и тонко чувствует вкус вина.
Анжелика Варум в свои 50 лет начала все больше размышлять о размере положенной ей пенсии, а также о том, как она будет проводить старость. На данный момент звезда не имеет намерения уходить со сцены, пользуясь популярностью. Исполнительница признает, что в какой-то момент больше не сможет разъезжать с гастролями по многим городам. В соцсетях звезда попросила помощников подсчитать размер ее будущих пенсионных выплат и была удивлена, узнав о небольшой сумме. В итоге артистка начала думать о бизнесе, способным обеспечить ей безбедную старость.
Как передает “Слово и Дело”, троюродный брат Варум давно занят винным бизнесом, чем заинтересовалась и артистка. В частности, певица разбирается в спиртных напитках и тонко чувствует вкус вина.