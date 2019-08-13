Медики считают, что простуду помогут вылечить простые носки





Данный вид лечения можно назвать «нагревательным компрессом», суть которого состоит в увеличении циркуляции крови, ведь тело пациента будет реагировать на воду. Это приводит к улучшенному функционированию иммунной системы. Данную процедуру лучше проводить сразу перед сном: влага исчезнет очень быстро из-за повышенной температуры тела, а вот сон точно улучшится.Впрочем, нужно правильно осуществлять лечение, подчеркивают медики. Перед тем, как надеть холодные и мокрые носки, нужно попарить ноги в теплой воде несколько минут. Затем на тонкие влажные носки надеть ещё одни (желательно, шерстяные). Как правило, подобную процедуру нужно повторять 2-3 раза в день.