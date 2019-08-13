Медики рассказали о появлении в России опасных тропических клопов





За последние месяцы число жалоб на характерные укусы и симптомы перевалило за несколько сотен, поэтому российские медики решили отреагировать на эту ситуацию. Павел Алексеев, являющийся сотрудником лаборатории проблем дезинфекции НИИ, рассказал о том, что этих опасных тропических клопов на территорию РФ завезли туристы и приезжие из азиатских стран. Это касается не только людей, но и товаров, чьи закупки проводились в тех частях света.До настоящего момента эти тропические клопы не разу не встречались в России. Последствия их укуса можно попутать с аллергической реакцией, проявляющейся в виде повышения температуры, слабости и покраснения кожи. При этом главный симптом – это набухание места повреждения. Также эти насекомые могут быть переносчиками опасных инфекций, вроде лихорадки и туляремии.Самая главная особенность этих тропических клопов – живучесть. Они не реагируют ни на какие химикаты, а единственный способ их убить – это подвергать воздействию температуры выше 85 градусов по Цельсию. Россиянам советуют чаще проводить дома уборку, менять постельное белье и внимательно следить за черными точками, появляющимися на стенах.