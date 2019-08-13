Эвелину Бледанс на отдыхе в Турции покусали неизвестные подводные жители

Эвелина Бледанс отдыхает в Анталье вместе с сыном Семеном, откуда публикует яркие летние фото. Однако на отдыхе со звездой произошла неприятность: она пострадала от неизвестных морских обитателей. Бледанс покусали за колено, в результате чего появились волдыри и припухлость. Звезда обратилась к местному доктору, который посоветовал прийти повторно, если начнутся проблемы с дыханием. Бледанс отметила, что даже не почувствовала укуса и не помнит времени, когда это произошло.Поклонники в комментариях предположили, что звезда могла пострадать от местных рыбок и даже от травы. Эвелина Бледанс получила массу пожеланий о выздоровлении от фолловеров.