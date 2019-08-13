Ученые: Тыква способна вызывать процесс омолаживания





В тыкве сосредоточены ряд витаминов. Например, витамины группы B благоприятствуют улучшению нервной системы, помогают снижать раздражительность и усталость, полезны они и для памяти. Витамины A и E являются самыми известными антиоксидантами: веществами, которые предотвращают клетки для разрушения молекулами, вызывающими рак. Кроме того, данные витамины обладают уникальными омолаживающими свойствами и улучшающими внешний вид.В тыкве содержится никотиновая кислота, способная предотвратить сердечные приступы. Витамин C ускоряет выздоровление человека при простуде, поэтому заболевшим будет полезен тыквенный суп.Данный овощ полезен и другим. Его употребление позитивно воздействует на печень и ЖКТ, ускоряет метаболизм и выводит из организма токсины.