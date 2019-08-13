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Ученые: Тыква способна вызывать процесс омолаживания

Перед началом осени фермеры станут убирать многие культуры, включая тыкву. Этот овощ обладает полезными элементами, благодаря которым способен омолаживать.

В тыкве сосредоточены ряд витаминов. Например, витамины группы B благоприятствуют улучшению нервной системы, помогают снижать раздражительность и усталость, полезны они и для памяти. Витамины A и E являются самыми известными антиоксидантами: веществами, которые предотвращают клетки для разрушения молекулами, вызывающими рак. Кроме того, данные витамины обладают уникальными омолаживающими свойствами и улучшающими внешний вид.

В тыкве содержится никотиновая кислота, способная предотвратить сердечные приступы. Витамин C ускоряет выздоровление человека при простуде, поэтому заболевшим будет полезен тыквенный суп.

Данный овощ полезен и другим. Его употребление позитивно воздействует на печень и ЖКТ, ускоряет метаболизм и выводит из организма токсины.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Вчера, 18:34

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