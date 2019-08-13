Родители Юлии Началовой надеются установить памятник Юлии Началовой при помощи спонсора

Как передает словам Анны Исаевой издание “Собеседник”, родители Юлии Началовой уже обсуждают, каким должен быть монумент. Директор звезды отметила, что за хорошую работу нужно отдать внушительную сумму, которую семья надеется собрать с посторонней помощью. По словам Исаевой, родители певицы все еще не могут пережить смерть дочери и часто ходят на кладбище.Недавно родители Началовой вернулись из Воронежской области, а Анна Исаева проводит отпуск в Болгарии. Директор рассказала, что ее подопечная снилась ей всего раз, и в этом сне она ее несла на руках. По словам экспертов, такой сон говорит о том, что директор была большой поддержкой для Началовой.