Walt Disney снимет продолжение фильма «Аладдин»





Как выразился продюсер ленты Дэн Лин, во время создания первой картины авторы хотели выпустить проект, который в результате окажется лучшим из всех вероятных, и дать возможность зрителям показать режиссерам желание увидеть еще больше, что, по мнению Лина, и произошло. На основе массы полученных писем от благодарных поклонников студия Disney решила выпустить продолжение приключения Аладдина и его друзей. Продюсер отметил, что, как и в случае с оригинальным фильмом, они не намерены выпускать покадровый ремейк, но будут учитывать прежние версии и исходный материал.Ранее оригинальный мультфильм «Аладдин» получил ряд сиквелов и мультсериал, куда авторы «поместили» новых персонажей. К примеру, это были богиня иллюзий Мираж, волшебник Мозенрат и преступник Абис Мала.