Техника Apple может диагностировать болезнь Альцгеймера





Болезнь Альцгеймера является заболеванием, приводящим к дегенеративным процессам в мозге, однако с ее ранним диагностированием имеются серьезные проблемы. В начале когнитивные функции человека находятся в норме, а процесс их ухудшения совершенно незначительный, его невозможно заметить со стороны. Например, реакция может ухудшиться на сотую долю секунды, или скорость набора текста снизится с 100 символов в минуту до 99 и т.д.Именно поэтому ученые провели исследование и постарались диагностировать болезнь Альцгеймера с помощью техники Apple. Для этого он использовали iPhone, Apple Watch, iPad и устройство мониторинга сна Beddit. С помощью этих гаджетов две группы людей проходили не только специализированные тесты, но и просто пользовались ими по собственному усмотрению. Первые из них уже имели начальные признаки дегенеративных процессов мозга, а вторые были здоровы.Оказалось, что при использовании техники Apple больные имели более низкую скорость набора, дольше реагировали на вопросы, чаще пользовались голосовыми помощниками и дольше использовали «умные часы». В будущем ученые планируют совершенствовать данный подход для диагностики болезни.