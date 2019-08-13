У мужчины из Нью-Йорка выявили окостенение полового органа





После падения американец пошел в больницу, боясь за свое здоровье. У него болело колено, также мужчина ощущал дискомфорт в паху, но отека не наблюдалось. Медики сделали рентген таза для моментального исключения перелома, но ситуация оказалась иной. Пенис пациента начал костенеть: вдоль мягких тканей начала появляться кальцификация, иначе говоря, там нарастала кость.В Американском университете в Бейруте отметили, что это редкое состояние, всего наука знает 40 подобных случаев. Чаще всего кость в интимном месте формируется из-за последствий болезни Пейрони, когда развитие внутренней рубцовой ткани искривляет орган. Через время в тканях скапливаются соли кальция, что грозит потерей сексуальной активности на всю жизнь.