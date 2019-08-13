Changan представила роскошный салон нового Changan CS55
Компания Changan недавно представила экстерьер своего нового Changan CS55, а сейчас рассекретила роскошный салон новинки. Кроссовер получит полностью обновленную переднюю панель, оборудованную множеством цифровых технологий.
Changan CS55 был представлен на прошлой неделе, но тогда китайский бренд показал только внешний вид новинки. Салон автомобиля оказался под стать его экстерьеру. На опубликованных фото он выглядит роскошным и богатым, хотя модель и относится к бюджетному сегменту. Первое, что бросается в глаза – это полностью новая передняя панель. Ее главная особенность – это цифровая «приборка», плавно превращающаяся в большой экран мультимедийной системы автомобиля, расположенной посередине. Также можно заметить измененный блок управления климатом.
Во внешнем виде обновленный кроссовер Changan CS55 похвастается переработанной радиаторной решеткой, скорректированной головной оптикой, новыми задними фонарями из узких LED-полосок и другими бамперами. Габариты авто остались прежними.
Под капотом у новинки окажется 1,5-литровый двигатель, выдающий 156 «лошадок». Он работает вместе со 6-ступенчатой «механикой» или «автоматом». Кроссовер имеет передний привод, а полный доступен в качестве опции. Продажи Changan CS55 стартуют в Китае осенью текущего года, а в Россию он доедет в 2020-м. Стоимость модели – 775 тысяч рублей.
Changan CS55 был представлен на прошлой неделе, но тогда китайский бренд показал только внешний вид новинки. Салон автомобиля оказался под стать его экстерьеру. На опубликованных фото он выглядит роскошным и богатым, хотя модель и относится к бюджетному сегменту. Первое, что бросается в глаза – это полностью новая передняя панель. Ее главная особенность – это цифровая «приборка», плавно превращающаяся в большой экран мультимедийной системы автомобиля, расположенной посередине. Также можно заметить измененный блок управления климатом.
Во внешнем виде обновленный кроссовер Changan CS55 похвастается переработанной радиаторной решеткой, скорректированной головной оптикой, новыми задними фонарями из узких LED-полосок и другими бамперами. Габариты авто остались прежними.
Под капотом у новинки окажется 1,5-литровый двигатель, выдающий 156 «лошадок». Он работает вместе со 6-ступенчатой «механикой» или «автоматом». Кроссовер имеет передний привод, а полный доступен в качестве опции. Продажи Changan CS55 стартуют в Китае осенью текущего года, а в Россию он доедет в 2020-м. Стоимость модели – 775 тысяч рублей.
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Добавил: Костычев Богдан Вчера, 17:42