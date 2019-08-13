«Лаборатория Касперского» обнаружила опасные атаки хакеров на организации РФ
«Лаборатория Касперского» выявила ряд новых кибератак, организованные хакерами из группировки Cloud Atlas. Злоумышленники нанесли вред правительственным организациям РФ, Европы, Азии, а также международным компаниям.
Главной особенностью этих атак является применение улучшенного способа попадания в корпоративные сети, благодаря которому хакеры могут скрывать следы личного присутствия. Атакующие интересуются учетными данными зараженного инструмента и разные документы. Своим жертвам хакеры отправляют фишинговые послания с опасным вложением, именно его представители Cloud Atlas использовали в нападениях на российские и другие структуры.
Угрозы, исходящие от этой группировки, довольно сложные, поэтому «Лаборатория Касперского советует организациям использовать специализированные средства для предотвращения нападений хакеров. Поспособствуют этому индикаторы атак, отслеживающие технику, тактику и действия, предпринимаемые злоумышленниками.
Главной особенностью этих атак является применение улучшенного способа попадания в корпоративные сети, благодаря которому хакеры могут скрывать следы личного присутствия. Атакующие интересуются учетными данными зараженного инструмента и разные документы. Своим жертвам хакеры отправляют фишинговые послания с опасным вложением, именно его представители Cloud Atlas использовали в нападениях на российские и другие структуры.
Угрозы, исходящие от этой группировки, довольно сложные, поэтому «Лаборатория Касперского советует организациям использовать специализированные средства для предотвращения нападений хакеров. Поспособствуют этому индикаторы атак, отслеживающие технику, тактику и действия, предпринимаемые злоумышленниками.
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Добавил: Ложников Никита Вчера, 17:28