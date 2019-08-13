Звезда «Дома-2» Алена Водонаева призналась, что не пустит сына в школу в третий класс

«В школе я это не контролирую. Российская школа - это русская рулетка», - подчеркнула звезда «Дома-2».

Считанные часы назад Алена Водонаева опубликовала у себя на страничке в Instagram достаточно интересный пост, в котором подняла тему системы российского образования. Звезда «Дома-2» сообщила, что хотя ее сын и должен пойти в третий класс, он не отправится в учебное заведение.Как утверждает Водонаева, ее 8-летний сын Богдан отныне будет получать образование дома. К такому решению Алена пришла не одна, а вместе с экс-избранником. Оказывается, что тема домашнего обучения в семье экс-участницы «Дома-2» поднимается уже давно, однако бывшие супруги не хотели принимать спонтанных решений, поэтому сначала все хорошо обдумали.Дабы избежать всевозможных сплетен и гипотез, Водонаева решила уточнить, что дело вовсе не в учебном заведении, и даже не в классном руководителе или директоре школы, а в том, что ее напрочь не устраивает система российского образования. Алене не нравится то, что дети впустую растрачивают время, хотя в этот момент могли бы заняться чем-то полезным.Не упустила возможности Водонаева и указать на то, что хочет самостоятельно формировать круг общения своего единственного наследника, ведь ей важно знать, с какими детьми ее сын общается даже на секциях.