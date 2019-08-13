Ученые узнали, почему люди по-разному реагируют на стресс





Ученые провели исследование на мышах. Сначала они разделили их на 2 группы: восприимчивые и невосприимчивые. Первыми считались те, которые из-за стресса начали избегать новых социальных контактов, а вторыми – те, кто остался прежними. Этого они добились путем подсаживания к мышам их агрессивных сородичей, это происходило на протяжении 10 дней в течение 5 минут. После этого двух подопытных сводили вместе и наблюдали за их реакцией.Разделенные по типу ответа на стресс группы мышей имели разные особенности мозга. Внимательное его изучение показало, что у тех, кто хорошо справился с напряжением, было больше глиальных клеток в нескольких его отделах. Их задача состоит в том, чтобы покрывать нейроны в случае интенсивной работы последних и таким образом защищать от перенапряжения. Мыши, имеющие малое число глиальных клеток, хуже переносили стресс и напряжение.Ученые также установили, что дело не только в количестве, но и в скорости восстановления. Из-за большой активности глиальные клетки умирают, поэтому приходится ждать появление новых. В этот период человек сильнее подвержен стрессу, однако когда их число восстановится – он придет в норму.