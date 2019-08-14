Врачи выяснили, что тошнота может сигнализировать о развитии сахарного диабета





Как известно, сахарный диабет — это пожизненное состояние, требующее регулярного ухода для предотвращения осложнений, связанных с недугом. Начало развития заболевания по-прежнему остается долгое время недиагностированным. Медики из Великобритании выяснили, что нельзя не обращать внимания не регулярную тошноту, сопровождающуюся рвотным рефлексом. Одна из причин заключается в низком кровяном давлении, приводящем к головокружению и неприятным симптомам. Стоит учитывать и невропатию – осложнение сахарного диабета.Специалисты советуют завести дневник и вносить туда данные о подобных симптомах для выяснения главной причины происходящего. Самые распространенные симптомы диабета второго типа заключаются в частом мочеиспускании, постоянном чувстве жажды и усталости.