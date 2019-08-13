Ольга Бузова сравнила себя с блокадницей

«Ну если мне вкусно. Я блокадница», - заявила Бузова, после чего продолжила облизывать тарелку.

«Блокадница? Совсем что ли ничего святого не осталось?», «Господи, как же фальшиво и неестественно!», «Очень некрасиво было вспомнить блокадниц, сидя при этом за столом в золотом бикини», - пишут в Сети.

Ольга Бузова является основным ньюсмейкером последних нескольких лет. Практически каждая публикация поющей телеведущей в Instagram «взрывает» соцсети. Один из свежих видеороликов бывшей супруги полузащитника Дмитрия Тарасова не стал исключением.Считанные часы назад Бузова обнародовала видео, на котором она запечатлена во время обеда. На ролике видно, что Ольга, после того, как ее тарелка опустела, решила облизать ее. Под видео певица оставила шуточный пост, в котором указала на то, что «вообще-то» она леди, однако дома считает позволительным подобное поведение.К слову, за кадром звучит голос неизвестного мужчины, который заявляет, что на записи запечатлена настоящая Бузова. Нужно сказать, что на подобные заявления Ольга тут же нашла, что ответить.Стоит отметить, что многие пользователи Сети отреагировали на заявления Бузовой. Один за другим фолловеры принялись отмечать, что подобная шутка является неуместной.К слову, Бузова пока никак не отреагировала на отзывы подписчиков.