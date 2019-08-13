Xiaomi выпустила улучшенную версию робота-пылесоса Mijia с новыми режимами





Улучшенная версия робота-пылесоса называется Xiaomi MIJIA Smart Robot Vacuum Сleaner. Новая система лазерного обнаружения препятствий получила название Laser Detect System. Устройство имеет 3 режима работы: стандартный, подметание и мытье без подметания. Для последнего новинка оснащена резервуаром для воды на 550 мл, а также баком для пыли и мусора аналогичного объема. Устройство получило специальную конструкцию для очистки полов, способную имитировать ручную работу. Также используется новая система подачи воды, продлевающая срок службы техники и снижающая риск поломок.Робот-пылесос Xiaomi MIJIA Smart Robot Vacuum Сleaner оснащен двигателем, имеющим давление всасывания 2100 ПА. Полного заряда аккумулятора хватит на 110 минут беспрерывной работы и очистку 180 квадратных метров. После этого устройство вернется в док-станцию, зарядится и сможет продолжить очистку полов. Представители бренда отметили, что их новинка не нанесет ущерба любым половым покрытиям.Стоимость робота-пылесоса Xiaomi составит 255 долларов, его продажи стартуют уже 16 августа. Когда новинка появится за пределами Китая – пока не известно.