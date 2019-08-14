Нейпропсихолог развенчала самые популярные мифы о левшах





Отношения к левшам регулярно менялось на протяжении человеческой истории. В древней Греции таких людей считали особенными, предполагалось, что они больше остальных приближены к богам. В Средние века все было иначе, леворукового человека считали приспешником дьявола, поэтому запросто могли казнить. В 20 столетии начались первые научные исследования на эту тему, но данных было мало, поэтому в СССР левшей старались переучивать с детства.Первое, что надо знать о левшах, отмечает нейропсихолог – это то, что такие характеристики заложены природой. Причина их появления может быть самой разной – особенности развития, преждевременные роды и даже наследственность. Согласно статистике, 40% людей получили эту характеристику от родителей. Мнение о том, что левши являются более творческими – это лишь миф. Ученые так и не смогли доказать связь этой особенности человека и более развитого правого полушария.Левши болеют чаще остальных, особенно в детстве, так как вынуждены приспосабливаться к «праворукому миру». Существует миф, что такие люди имеют больше шансов стать алкоголиками, но это не так. При этом доказано, что левши чаще испытывают проблемы с зависимостями.