Баста, Алексей Ягудин, Иосиф Пригожин и Олег Газманов появятся в новом сезоне шоу «Импровизация»
Уже через 2 недели на телеканале ТНТ стартует новый сезон проекта «Импровизация». Единственную российскую телепрограмму без сценария на этот раз посетят такие знаменитости, как Алексей Ягудин, Олег Газманов, Иосиф Пригожин и Баста.[b][/b]
Именно 27 августа в 21.00 состоится первый выпуск нового сезона. До этого в «Импровизации» участвовали артисты, исполнители, спортсмены и даже блогеры с телеведущими. Исключением не станут и ближайшие выпуски проекта. Что касается актёрского состава шоу, то он не изменится – их роль положена на Антона Шастуна, Дмитрия Позова, Арсения Попова и Сергея Матвиенко.
К примеру, в одной из любимых народных забав под названием «Шокеры», когда актёров бьют током за то, что они произнесли буквы, запрещенные ведущим, значительно изменятся правила. Таким образом данная импровизация станет ещё забавнее.
Именно 27 августа в 21.00 состоится первый выпуск нового сезона. До этого в «Импровизации» участвовали артисты, исполнители, спортсмены и даже блогеры с телеведущими. Исключением не станут и ближайшие выпуски проекта. Что касается актёрского состава шоу, то он не изменится – их роль положена на Антона Шастуна, Дмитрия Позова, Арсения Попова и Сергея Матвиенко.
К примеру, в одной из любимых народных забав под названием «Шокеры», когда актёров бьют током за то, что они произнесли буквы, запрещенные ведущим, значительно изменятся правила. Таким образом данная импровизация станет ещё забавнее.
Культура
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 05:02