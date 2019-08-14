Баста, Алексей Ягудин, Иосиф Пригожин и Олег Газманов появятся в новом сезоне шоу «Импровизация»





[b][/b]Именно 27 августа в 21.00 состоится первый выпуск нового сезона. До этого в «Импровизации» участвовали артисты, исполнители, спортсмены и даже блогеры с телеведущими. Исключением не станут и ближайшие выпуски проекта. Что касается актёрского состава шоу, то он не изменится – их роль положена на Антона Шастуна, Дмитрия Позова, Арсения Попова и Сергея Матвиенко.К примеру, в одной из любимых народных забав под названием «Шокеры», когда актёров бьют током за то, что они произнесли буквы, запрещенные ведущим, значительно изменятся правила. Таким образом данная импровизация станет ещё забавнее.