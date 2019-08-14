В рамках аукциона продадут репродукции работ Бэнкси

Аукцион должен проводиться в режиме онлайн в домах Sotheby's и Christie's. Первая распродажа пройдет уже 6 сентября, когда любой желающий сможет получить репродукцию картин “Девочка с шаром”, “Добро пожаловать в ад”, а также “Криминальное чтиво”. Стоимость произведений искусства стартует от 20 тысяч и может достигать 90 тысяч долларов. Притом указанная цена является начальной и может увеличиваться во время аукциона.В доме Christie's торги пройдут 11 сентября, во время которых будут презентованы копии “Выбирай свое оружие”, “Stop and Search” и других работ.