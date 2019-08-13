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Курс валют на 13.08.2019

Роспотребнадзор рассказал об опасности кредитов в долларах и евро

Роспотребнадзор рассказал об опасности, которая кроется за кредитами в долларах и евро. Специалисты отметили, что обычный человек не всегда может оценить имеющиеся риски, поэтому перед оформлением подобных обязательств нужно все обдумать.
Роспотребнадзор рассказал об опасности кредитов в долларах и евро

Кредиты в долларах и евро привлекают россиян из-за низкой процентной ставки, именно из-за нее многие готовы брать валютные обязательства. Такие действия несут в себе множество опасностей, приводящих к невыплатам. В апреле текущего года задолженность по таким кредитам составляла 4448 млрд рублей, это максимальный показатель с 2012-го. Согласно статистике, около 60% заемщиков не имеют возможности вовремя платить, а еще треть (33%) вынуждены тратить на это до 75% всего бюджета.

Такая ситуация, отмечает Роспотребнадзор, является следствием недальновидности людей и нежелания учитывать все риски, имеющиеся в связи со взятием кредитов в долларах и евро. За низкую процентную ставку, заявляют эксперты, приходится платить другими способами. Первый и самый главный из них – это колебания курсов иностранных валют. Заработная плата в России выплачивается в рублях, и она не меняется из-за незначительных изменений на валютном рынке, однако если говорить о долгосрочной перспективе – то убытки существенные. Еще один важный аспект – это комиссия за конвертацию, обычно она составляет 2-3%, однако при долгосрочном кредите эти проценты в итоге выльются в крупную сумму.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:15

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