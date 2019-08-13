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Во время трансляции МКС уфолог обнаружил исчезнувшую Атлантиду

Один из самых известных уфологов мира заявил, что сумел обнаружить исчезнувшую Атлантиду. Скотт Уоринг сделал это неожиданное открытие во время трансляции МКС и сразу же поделился им со своими единомышленниками, опубликовав видео на YouTube-канале.

Тайваньский учитель английского языка и по совместительству один из самых популярных исследователей паранормального Скотт Уоринг поразил интернет-сообщество своим новым открытием. На этот раз уфолог заметил во время одной из трансляций МКС подводные строения, которые, по его словам, принадлежат легендарной древней цивилизации, проживавшей в Атлантиде.

На протяжении недели Уоринг просматривал видео, приближая изображение и работая над четкостью снимков из космоса. После проделанной работы уфолог решил поделиться своей находкой и доказательствами ее существования с тысячами подписчиков своего YouTube-канала. Он опубликовал видео, в котором рассказывает об обнаруженных под толщей океана руинах километровых зданий, а также озвучивает свое предположение их происхождения, приписывая постройку сооружений древним мифическим жителям планеты.

26-тысячная армия подписчиков блога Скотта Уоринга приступила к исследованию опубликованного им видео, а некоторые фолловеры уже сумели рассмотреть «разрушенные постройки» древней Атлантиды. Однако остается загадкой, в какой именно части мирового океана уфолог обнаружил свою находку, ведь он очень осторожен с рассекречиванием найденных артефактов, опасаясь того, как поведет себя в этом случае мировое правительство.



 
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Наука
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 15:49

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