Песков сообщил о позитивном отношении Путина к Зеленскому





Журналисты поинтересовались у Дмитрия Пескова, как Владимир Путин относится к Владимиру Зеленскому. Пресс-секретарь заверил, что отношение исключительно позитивное, а недавнее общение двух президентов лишь подтверждает этот тезис. При этом, отмечает он, руководитель РФ предпочитает не разговоры, а действия, поэтому окончательное отношение будет сформировано после того, как его коллега приступит к реализации договоренностей. Дмитрий Песков назвал президента России прагматичным политиком, поэтому не видит смысла удивляться такому его подходу. Также он прокомментировал возможную встречу президентов и заявил, что она будет зависеть от прогресса, достигнутого в двусторонних отношениях.Напомним, с момента вступления в должность Владимира Зеленского, он дважды говорил по телефону с Владимиром Путиным. Последний звонок состоялся 7 августа и в первую очередь касался погибших украинских военных на Донбассе. Также руководители стран затронули темы урегулирования конфликта на Востоке Украины, обмена задержанными гражданами, Минских соглашений и потенциальной встречи «нормандской четверки».