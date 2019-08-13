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Ford Mustang Gulf Heritage Edition получит 800-сильный двигатель

Ателье Brown Lee Performance выпустит специальную версию культового Ford Mustang - Gulf Heritage Edition. Новинка получит ливрею, как у модели Ford GT40, которая в 1968 и 1969 годах победила в гонке Ле-Мана, и 800-сильный двигатель.
Ford Mustang Gulf Heritage Edition получит 800-сильный двигатель

В честь этой важной даты в истории американского производителя многие ателье планируют выпустить специальные версии Ford Mustang. Больше всего на этом фоне выделяется Brown Lee Performance, заключившая прямые контракты с компанией, поэтому их автомобили можно будет считать официальными.

Всего ателье собирается построить 119 Ford Mustang версии Gulf Heritage Edition. Модель получит 5,0-литровый двигатель V8 GT с наддувом, способный выдавать 800 лошадиных сил. Силовая установка будет работать либо с 10-ступенчатым «автоматом», либо с 6-ступенчатой «механикой». Авто имеет модернизированную подвеску, однако ее подробности не сообщаются. Единственное, что известно – она получит заниженный клиренс.

Внешний вид Ford Mustang Gulf Heritage Edition также сможет удивить покупателей. Он обзаведется карбоновым передним сплиттером, боковыми порогами, задним спойлером и диффузором. Не обойдется и без специальных шильдиков этой серии. Авто также получит оригинальную ливрею, которая была у Ford GT40, выигравшего гонки Ле-Мана в конце 70-х. Корпус будет иметь два цвета: морской и оранжевый.

Дебют новинки пройдет 18 августа, ее ценник составит почти 140 тысяч долларов.



 
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Добавил: Костычев Богдан Вчера, 23:00

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