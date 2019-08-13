В Сети вспомнили про уникальный внедорожник «Кентавр-2160» на базе «Нивы»





Его разработка стартовала еще в 90-е годы, за нее отвечала частная компания «Автотеза», располагающаяся в городе Шуя, Ивановская область. Публичный дебют внедорожника «Кентавр-2160» состоялся в рамках Московского автосалона 1994 года. Модель имела три двери и была построена на базе «Нивы», имеющей легкое шасси. Колесную базу удлинили до 2,4 метров, что позволило сделать салон новинки более просторным, но также улучшило ходовые характеристики машины, особенно заметны они были на бездорожье.Под капотом у уникального внедорожника «Кентавр-2160» находился 1,6-литровый бензиновый двигатель, работающий вместе с механической коробкой передач и полным приводом. Дизайн модели сейчас кажется грубым из-за наличия множества угловатых форм, но в 1994 году авто выглядело стильно.Компания «Автотеза» имела грандиозные планы на внедорожник «Кентавр-2160». Она собиралась наладить производство и выпускать по 5 тысяч единиц ежегодно, однако этому не было суждено случиться. Из-за финансовых проблем проект, а затем и компания были закрыты. Предполагается, что всего было построено около 5 машин, однако точной информации на этот счет нет.