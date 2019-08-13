В Великобритании двух подружек невесты высмеяли за неподобающие наряды





По информации издания Mirror, одна из девушек предстала на мероприятии в коротком облегающем темно-розовом топе и узкой юбке с вырезом до бедра. Вторая подруга невесты решила выбрать короткий наряд из кружева светло-голубого оттенка, выглядевшее белым на фотографии. Напомним, что белый наряд на ком-либо, помимо невесты, считается многими дурным тоном.В комментариях к записи интернет-пользователи отметили, что женщины были одеты неподобающе для праздника. Некоторые юзеры отметили, что на снимке «можно заметить их нижнее белье».