В Великобритании двух подружек невесты высмеяли за неподобающие наряды
Две британки выбрали не очень уместные платья для визита на свадьбу своей подруги. Соответствующая фотография была опубликована в группе Facebook под названием That's It, I'm Wedding Shaming («Вот так я насмехаюсь над свадьбами»).
По информации издания Mirror, одна из девушек предстала на мероприятии в коротком облегающем темно-розовом топе и узкой юбке с вырезом до бедра. Вторая подруга невесты решила выбрать короткий наряд из кружева светло-голубого оттенка, выглядевшее белым на фотографии. Напомним, что белый наряд на ком-либо, помимо невесты, считается многими дурным тоном.
В комментариях к записи интернет-пользователи отметили, что женщины были одеты неподобающе для праздника. Некоторые юзеры отметили, что на снимке «можно заметить их нижнее белье».
По информации издания Mirror, одна из девушек предстала на мероприятии в коротком облегающем темно-розовом топе и узкой юбке с вырезом до бедра. Вторая подруга невесты решила выбрать короткий наряд из кружева светло-голубого оттенка, выглядевшее белым на фотографии. Напомним, что белый наряд на ком-либо, помимо невесты, считается многими дурным тоном.
В комментариях к записи интернет-пользователи отметили, что женщины были одеты неподобающе для праздника. Некоторые юзеры отметили, что на снимке «можно заметить их нижнее белье».
В мире
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 13:54